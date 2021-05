Klöden vor dem Comeback

Der Aufsteiger strebt einen Mittelfeldplatz in der Kreisoberliga an. Die Kicker wollen attraktiv und offensiv spielen. Im Nachwuchs wird eine Kooperation angestrebt.

Klöden

Eine neue Herausforderung steht vor den Fußballern des Klödener SV 53. In der kommenden Saison wollen sie in der Wittenberger Kreisoberliga auf Torejagd gehen.

Neu zumindest für das Gros der derzeitigen Aktiven. Für den Verein weniger, denn in der höchsten Spielklasse des Kreises war Klöden mehrfach am Start, letztmalig 2007. Und die Klödener werden trotzdem selten auf völlig unbekannte Gegner treffen. Die meisten sind schon aus dem Pokal und durch Test- und Vorbereitungsspiele bekannt, so ist vom Vereinschef René Carius zu erfahren.

„Ich bin davon überzeugt, dass wir uns mit unserer Mannschaft auch in der Kreisoberliga nicht verstecken müssen.“ Angestrebt wird ein Platz im gesicherten Mittelfeld. „Das Niveau sollte passen.“

Aus der zurückliegenden Saison Schlüsse auf das Leistungsvermögen zu ziehen, sei schwer. Begonnen wurde mit einer Niederlage bei der Reserve von Maltershausen (vormals Dennewitz). Dem folgten dann allerdings vier erfolgreiche Partien in Folge. Das Team hatte sich in einen guten Rhythmus gebracht. Aber dann folgte der coronabedingte Abbruch.

Doch trotz aller Zielstellung soll der Spaß am Kicken sowie die Unterhaltung der treuen Anhänger mit einem attraktiven und offensiven Fußball weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Nicht auf der faulen Haut

Selbst in der durch die Pandemie verursachten Spiel- und Trainingspause lagen die Klödener nicht auf der faulen Haut. Jeder hielt sich selbst fit und bei gegebenen Möglichkeiten wurde unter Anleitung individuell oder in kleinen Gruppen geübt. „Das haben unsere Spieler dankbar angenommen.“

Aber die Zeit wurde auch genutzt zur Renovierung der Vereinsräume sowie zu Reparaturen. Außerdem wurde auf dem Sportplatz eine Anzeigetafel installiert. Dabei kann sich der Verein, so der Vorsitzende, auf die Unterstützung seitens der Jessener Stadtverwaltung verlassen.

Materiell sind die Klödener für die kommende Saison in der Kreisoberliga also bestens gerüstet. Was die Mannschaft betrifft, befinden sie sich noch in der Planungsphase. So wird über eine gezielte Verstärkung nachgedacht. Entsprechende Gespräche sollen jetzt zeitnah aufgenommen werden.

Der Klödener SV steht nur mit seiner Männermannschaft im Spielbetrieb. Nachwuchskicker gibt es zumindest noch nicht. Das hängt nach Worten von René Carius mit dem großen Einzugsbereich zusammen. Aber es gebe Überlegungen, hier mit größeren Vereinen der Region (Allemannia Jessen und Eintracht Elster) zu kooperieren. Dabei sollen nicht nur fußballbegeisterte Kinder rund Jugendliche dort ins Training einbezogen werden, sondern die Klödener denken ebenso über materielle und personelle Zusammenarbeit in diesem Bereich nach.

Hoffen auf die Fans

Doch zunächst wünschen sich die Klödener, wie alle anderen auch, dass die Pandemie ein Ende findet und sie wieder zur Normalität zurückkehren können. Beim Vorhaben in der Kreisoberliga bauen sie auch auf die Unterstützung ihrer treuen Fans. „Wir hoffen, dass sie zu uns halten und vielleicht die in der Pandemie neu gewonnenen Hobbys und Gewohnheiten an den Spieltagen zurückstellen und uns weiter tatkräftig unterstützen,“ zeigt sich Carius optimistisch. (mz)