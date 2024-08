Kleiner Ort, viel Verkehr: Was Anwohner in Braunsdorf belastet

Braunsdorf/MZ. - Es ist eng. Und eben weil die Straße stellenweise so schmal ist, weichen Autofahrer bei Gegenverkehr auch mal auf unbefestigte Randstreifen aus. Die Folge sind Staubwolken, sie wabern durch die aufgeheizte Hochsommerluft, bevor die feinen Partikel sich ablegen. Seit einiger Zeit gehört das genauso zum Alltag in Braunsdorf wie die vielen Schilder, die auch von Anwohnern aufgestellt wurden mit der Bitte um Rücksichtnahme beispielsweise auf Kinder. Der Grund für all dies sind die vom Land angekündigten umfangreichen Bauarbeiten in Reinsdorf an der Ortsdurchfahrt.