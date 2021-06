Kicker plant den Neustart in Wörlitz

Wörlitz - Marcel Berger verstärkt ab sofort die Wörlitzer Kicker. Darüber informierte Spielertrainer Daniel Richter die MZ.

„Ich habe mich entschieden, wieder anzufangen, weil ich Lust auf Tore schießen habe“, erzählt der 22-jährige Berger. „Herausforderungen, die auf mich zukommen, sind Ausdauer und Kondition aufbauen, meine Schusskraft und Schnelligkeit wieder herstellen“, so der Neue. Zu seinen Stärken zählt er, er angibt, das Passspiel und den Torschuss aus der zweiten Reihe. Er wolle in Wörlitz den Ligaverbleib in der Landesklasse sichern.

Das Fußball-Abc erlernte er mit sechs Jahren in Gräfenhainichen. „Da spielte ich bis zur D-Jugend, dann wechselte ich nach Möhlau. In Möhlau habe ich aber leider nie die Position gespielt, die ich eigentlich erlernt habe. Deshalb war ich nur zwei Jahre dort. Dann machte ich ein Jahr Pause und fing dann wieder in Gräfenhainichen an. Dort spielte ich bis 2018 in der Reserve. Meine Lieblingsposition ist offensives Mittelfeld. Ich kann aber auch auf dem Flügel eingesetzt werden“, sagt er.

„Marcel Berger ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der uns weiterhelfen kann, wenn er am Ball bleibt“, so Coach Richter. (mz)