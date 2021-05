Keine Lockerungen in der nächsten Woche in Sicht

Wittenberg - Das sah schon mal besser aus: Mit einer Inzidenzzahl von 102 hat der Landkreis Wittenberg am Dienstagabend die magische Hunderter-Marke noch immer nicht geknackt - binnen mindestens der nächsten Woche wird es also noch nichts mit weiteren Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen. Immerhin: Der Wert ist etwas besser als am Montag (107).

Dafür meldet am Mittwochvormittag das RKI einen Wert von 69. Bleibt die Inzidenz jetzt weitere vier Werk(!)-Tage unter 100, wird gelockert.

Im Landkreis wurden 6.527 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen, acht mehr als am Vortag. Aktuell sind 316 Patienten infiziert. 258 sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. (mz)