Wittenberg/MZ. - Ein neues Haustier unter dem Weihnachtsbaum? Wer zum letzten Weihnachtsfest einen flauschigen Gefährten als Präsent verschenken wollte, war beim Tierheim Wittenberg an der falschen Adresse. Die Vierbeiner aus diesem Tierheim wurden nämlich, bis auf in Ausnahmefällen, in diesem Zeitraum nicht vermittelt. „In der Weihnachtsruhe kommen auch die Tiere runter“, erklärt Tierheimleiterin Catrin Rhode. Außerdem sei es besser für die Tiere, nicht unter dem Weihnachtsbaum zu landen.

