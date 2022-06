Kartenvorverkauf für Renaissance Musikfestival Wittenberg startet

Wittenberg/MZ - Corinna Harfouch kommt nach Wittenberg. Die bekannte Schauspielerin, die aktuell in dem Film „Alles in bester Ordnung“ zu sehen ist, wirkt am 17. Wittenberger Renaissance Musikfestival mit, das hauptsächlich im September stattfindet und sich thematisch mit Mythen und Märchen befasst. Im Alten Rathaus ist sie am 23. September mit der Lesung „Die Schön Magelona“ zu erleben. Die Geschichte handelt von der neapolitanischen Königstochter Magelona und ihrem „Herzliebsten“. Auch Komponisten der europäischen Renaissance interessierten sich dafür. So scheint es naheliegend, dass Harfouch musikalisch begleitet wird, diesen Part übernimmt das Ensemble Saitenweisen.