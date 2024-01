Die Vorfreude steigt: Am Wochenende geht das närrische Treiben in Gräfenhainichen in die zweite Runde.

Gräfenhainichen/MZ. - Für Karnevalisten aus dem Kreis Wittenberg geht es nun in die heiße Phase: Die fünfte Jahreszeit hat längst begonnen und die „Jecken“ bereiten sich auf die kulturellen Höhepunkte ihrer diesjährigen Session vor. Schon an diesem Wochenende wird zu närrischem Klamauk und–wie gewohnt–feinster Bühnenperformance in Säle und Vereinsheime eingeladen. In „freudiger Aufregung“ sind die Mitglieder des GCC in Gräfenhainichen. Denn: Die Narren feiern ihre 50-jährige Jubiläumssause.