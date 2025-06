Raddampfer macht am Donnerstag für eine Nacht Halt in der Lutherstadt.

Wittenberg/MZ. - Zu seiner Jubiläumsreise auf der Elbe zwischen Lauenburg und Dresden zum 125. Jahrestag des Raddampfers „Kaiser Wilhelm “ wird dieser am Donnerstag, 12. Juni auch in Wittenberg festmachen. Nachdem er zuvor in Roßlau übernachtet, startet der Dampfer von dort gegen 11 Uhr in Richtung Lutherstadt.