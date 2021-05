Inzidenz liegt im Landkreis Wittenberg bei 132

Wittenberg - Angestiegen ist am Feiertag wieder die 7-Tage-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Wittenberg ermittelt. Laut RKI betrug der Wert am Himmelfahrtstag 132 (Stand 15.20?Uhr), nachdem gegenüber dem Vortag 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen sind. Die Inzidenz hatte am Mittwoch 111 betragen.

Aktuell sind 363 Menschen als infiziert gemeldet. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 6.474 Menschen an Covid?19 erkrankt. 258 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Indes ist der Inzidenzwert für Dessau-Roßlau am Mittwoch zum zweiten Mal in den vergangenen Tagen unter die 100er Marke gesunken und lag bei 96,1. Auch am Feiertag blieb er mit 94,9 unter 100. (mz)