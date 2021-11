Inzidenz im Landkreis Wittenberg innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt

Wittenberg/MZ/jjt - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Wittenberg hat sich innerhalb von sechs Tagen mehr als verdoppelt. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Kreisverwaltung an das Robert-Koch-Institut meldet. Demnach lag die Inzidenz am vergangenen Dienstag noch bei 37, am 1. November kletterte dieser Wert auf 81. Allein am Samstag hatte es 39 Neuinfektionen im Kreis gegeben. Freitag, Samstag und Sonntag waren insgesamt 60 Neuinfektionen gezählt worden.

In der vergangenen Woche wurden zwei Menschen, die mit Covid infiziert sind, im Krankenhaus stationär aufgenommen. Damit ist die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz noch im grünen Bereich. Im gelben Bereich ist jedoch die Belegung der Intensivstationen durch Corona-Patienten. 23 von 28 Intensivbetten im Kreis sind derzeit belegt, zwei davon mit Covid-Patienten, die invasiv beatmet werden müssen. Das entspricht einer Belegung durch Covid-Patienten von 7,1 Prozent.

4,1 Prozent der knapp 7.300 Menschen, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Virus getestet wurden, sind verstorben. Das entspricht 300 Toten. 251 davon sind nach Angaben der Kreisverwaltung an der Infektion verstorben, die übrigen an anderen Ursachen.

Bei der Impfquote bewegte sich am Montag nichts im Vergleich zum Vorwochenwert. 59 Prozent der Bevölkerung im Kreis haben einen vollständigen Impfschutz. Das ist weiterhin weit vom erklärten Ziel von mindestens 70 Prozent entfernt.