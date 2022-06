In Wörlitz wird ein Film mit Star-Schauspieler André Hennicke gedreht

Der Spielfilm basiert auf Peter Moschalls Buch „Ein Tisch für zwei“. Was die Hauptfigur und Balletttänzerin sagt.

Ist in „Ein Tisch für zwei“ als Gärtner zu erleben: der aus Filmen wie „Der Untergang“ oder „Narziss und Goldmund“ bekannte Schauspieler André Hennicke.

Wörlitz/MZ - „Nur wer geht, kann auch wiederkommen.“ Dieser Satz lässt manches offen und setzt zugleich den Schlusspunkt unter eine Geschichte von Peter Moschall, die nun in seiner Regie auch verfilmt wird. Ihr Titel: „Ein Tisch für zwei. Eine Reise nach Wörlitz“. Verhandelt wird kein historischer Stoff, was man vermuten könnte angesichts der Kulisse, und auch der Begriff Kulisse stimmt in dem Fall nur bedingt.