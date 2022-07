In Coswig werden Straßenbauprojekte geplant

Coswig/MZ - Für die Anwohner der Schulstraße in Coswig gibt es gute Nachrichten. „Die Schulstraße soll im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme im Abschnitt Domstraße bis Schillerstraße einschließlich der Gehwege saniert werden“, heißt es in einer Pressemittelung der Stadt Coswig. Die entsprechenden Planungen für dieses Bauprojekt seien derzeit in vollem Gange und auch die Ausschreibungen sollen noch in diesem Jahr vollzogen werden.

