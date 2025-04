Wörlitz/MZ. - „Das ist ein guter Tag für Sachsen-Anhalt, für die Stiftung, für Wörlitz, für Mitteleuropa“, sagt an diesem Mittwochnachmittag Harald Meller. Sachsen-Anhalts Landesarchäologe und kommissarischer Direktor der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz steht im Festsaal des Wörlitzer Schlosses. Draußen ist es sommerlich warm, drinnen wohltemperiert bis frisch. Was Meller – und nicht nur ihm – offenbar große Freude bereitet, steht auf einer Staffelei und ist überraschend klein: Das Gemälde „Jupiter und Io von Juno belauscht“ des römischen Barockmalers Filippo Lauri (1623 bis 1694). Lange galt es als verschollen, nun ist es an den Ort zurückgekehrt, an dem es bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges seinen Platz hatte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.