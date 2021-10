Hunde legen in Külso „Gesellenprüfung“ ab - Wie sich die Vierbeiner schlagen

Hunde zeigen ihr Können im Gehorsam, in Fährtensuche und im Stöbern. Wie sie abschneiden.

Külso/MZ - Zwölf Jagdhunde verschiedener Rassen haben in den Jagdrevieren um die „Külsoer Mühle“ bei einer „Jagdlichen Brauchbarkeitsprüfung“ unter Beweis gestellt, dass sie die wichtigsten Grundanforderungen eines jagdlichen Einsatzes beherrschen. „Somit werden sie den Jägern in Zukunft eine enorme Hilfe bei der Ausübung einer waid- und vor allem tierschutzgerechten Jagd sein.“ Darüber hat die Kreisjägerschaft Wittenberg informiert.

Die Hunde wurden in insgesamt drei Fächern geprüft. Neben dem allgemeinen Gehorsam wurde das Aufstöbern von Wild sowie das Verfolgen einer 600 Meter langen, schwierigen Über-Nacht-Wundfährte zur Simulation eines angeschossenen Wildtiers überprüft. Wenn auch in unterschiedlicher Qualität, so konnten die strengen Leistungsrichter letztlich doch allen zwölf Jagdhunden das Prädikat „bestanden“ bescheinigen und damit die Erlaubnis für den zukünftigen jagdlichen Einsatz aussprechen.

Zum Abschluss der Prüfung wurden den leistungsstärksten Teilnehmern kleine Ehrengeschenke überreicht, die von Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden, wofür die Jägerschaft dankbar ist. Als besonders erfreulich wurde hervorgehoben, dass mehrere junge Jäger, sogenannte Erstlingsführer, mit ihren Hunden an dieser nicht leichten Prüfung teilnahmen. „Im Landkreis Wittenberg steht hoffnungsvoller Jägernachwuchs zur Verfügung, der sich trotz vieler Erschwernisse und Verunglimpfungen den zeitaufwändigen und schwierigen Anforderungen der Hundeausbildung stellt, um auch in Zukunft eine waid- und tierschutzgerechte Jagdausübung zu gewährleisten“, so die Kreisjägerschaft.

Geprüft wurden durch die sechs Leistungsrichter rund um die Külsoer Mühle vier Deutsche Jagdterrier, zwei Kleine Münsterländer, ein Foxterrier, ein Deutsch Drahthaar, ein Deutsch Kurzhaar, ein Rauhaarteckel, ein Deutscher Wachtelhund sowie eine Steirische Rauhhaarbracke.

Weitere Informationen unter: www.kjs-wittenberg.de