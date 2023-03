Wittenberg/MZ - Der Hof des Alten Gefängnisses in Wittenberg wird aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Am 30. Juni eröffnet der Kunstverein Wittenberg dort seine 26. Hofkonzert-Saison. Es ist nicht das erste Konzert, das der Verein um Thomas Popp und Stefan Hammersen dort ausrichtet, bereits 2018 wurden auf dem Gelände „Zwei im Gartenhäuschen“ gefeiert, 2019 verwandelten sie sich in „Vier im Gefängnis“. Jeweils mit dabei war Elena Bianchi, die sich ebenfalls im Vorstand des Kunstvereins engagiert und die sich auf den kommenden Saisonstart auch deshalb freut, weil es sich bei der angekündigten Sängerin um ihre Gesangslehrerin handelt, wie Bianchi am Montag erzählt: Da wird das Programm vor Medienvertretern vorgestellt.

