Hofkonzert-Saison in Wittenberg ist eröffnet

Rund 300 Menschen sind am Freitagabend zum Auftakt der Hofkonzerte in den Schlosshof in Wittenberg gekommen.

Wittenberg - Mit einem „Italienischen Abend 2.0“ wurde am Donnerstag die diesjährige Hofkonzertsaison des Kunstvereins Wittenberg eröffnet. Das von Wittenberger Künstlern gestaltete Programm ist auch am heutigen Freitagabend und am Sonnabend auf dem Schlosshof zu erleben. Nach Auskunft von Stefan Hammersen vom Kunstverein sind die Konzerte ausverkauft.

Sowohl für den Italienischen Abend als auch für die Auftritte des Leschenko-Orchesters und der Tribute-Band „Phil“ nächste Woche gilt coronabedingt ein besonderes Hygienekonzept. Einlass erhalten nur vollständig geimpfte Personen, die zudem nachweisen können, dass die zweite Impfung mindestens 14 Tage vor Konzertbeginn stattgefunden hat, Genesene mit entsprechendem Nachweis sowie Konzertbesucher, die nachweisen können, dass sie innerhalb der letzten 24 Stunden vor Konzertbeginn einen negativen Corona-Schnelltest gemacht haben. Zugleich bietet der Verein auf dem Schlossvorplatz an allen Veranstaltungstagen von 17 bis 20 Uhr die kostenlose Möglichkeit an, einen Schnelltest von Mitarbeitern der „Apotheke am Collegienhof“ durchführen zu lassen.

Ansonsten wird darauf hingewiesen, dass zur Legitimation, dass die mitgebrachten Nachweise auch zu der Person gehören, die diese mit sich führt, ein Personalausweis oder Reisepass notwendig sei. Auf den Konzertkarten müssen Kontaktdaten inklusive Telefonnummer hinterlegt werden. Außerdem sei das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes notwendig auf den, wie es heißt, Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen außerhalb des zugewiesenen Sitzplatzes. Da aufgrund der Auflagen mit Wartezeiten am Einlass gerechnet wird, beginnt dieser ab 18.30 Uhr. Dass der zusätzliche Aufwand zur Umsetzung des Hygienekonzeptes immens sei, bestätigt Hammersen auf eine Anfrage der MZ. Allerdings sei es dem Kunstverein wichtig gewesen, einige Hofkonzerte in diesem Jahr anzubieten.

Ebenfalls durchgeführt werden soll im Rahmen der Hofkonzerte eine Auktion: Versteigert wird ein Triptychon, das zum kleinen Stadtfestersatz „Auf die Plätze, fertig, los“ im Juni entstanden ist. Die Künstler July Böhm und Enrico Lein haben wie berichtet ein raumgreifendes Wittenberg-Panorama entworfen. Die Auktion wird von der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH in Kooperation mit dem Kunstverein realisiert, der Erlös soll dem Verein „Projektschmiede“ zugutekommen. Das Mindestgebot liegt einer Mitteilung zufolge bei 1.000 Euro. (mz)