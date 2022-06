Hinweis führt zum Erfolg für Wittenberger Fahrschule Kölling

Zwei Motorräder der Fahrschule Kölling sind in der vergangenen Woche entwendet worden. Wie sie zu ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgefunden haben.

Auch am Steuer solcher Brummis können Fahrschüler von Alexander Kölling (rechts) und Vater Thomas Kölling Platz nehmen.

Wittenberg - Das kann doch nicht wahr sein, dachte sich Alexander Kölling, als an jenem Morgen sein Telefon klingelte und er von dem Vorfall erfuhr. Der Chef der Wittenberger Fahrschule Kölling wurde von seinem aufgebrachten Vater informiert, dass Diebe in der vergangenen Nacht in die private Garage eingebrochen sind. „Ich bin sofort los. Die Polizei war auch vor Ort“, berichtet der 33-jährige Kölling.