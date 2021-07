Henschel neuer Lions-Chef in Wittenberg

Der Vorgänger des neuen Lions-Chefs erinnert an ein schwieriges Jahr.

Wittenberg - „Vom Saatkorn auf den Teller“, so lautet das Motto des neuen Präsidenten des Wittenberger Lionsclubs Matthias Henschel. Der Führungswechsel hat am 20. Juli im Senioren- und Pflegezentrum „Am Lerchenberg“ stattgefunden, dessen Geschäftsführer Henschel ist.

Wie das für die Öffentlichkeitsarbeit der Lions zuständige Mitglied Eckhard Naumann, Oberbürgermeister a. D., weiter mitteilte, folgt Henschel auf Sven Lorenz. Der scheidende Präsident reflektierte demnach ein ungewöhnliches und schwieriges Jahr. „Kreativität und Engagement der Lions waren lebendig und so konnten entsprechend des Mottos ,We serve’ soziale und kulturelle Projekte gefördert werden“, heißt es in der Mitteilung der Lions. Das Motto „Miteinander - Füreinander“ habe den Club auch im Coronajahr „begleitet und motiviert“.

So konnten Projekte wie die Wittenberger Tafel, Musik für Senioren und das Stipendienprogramm für Sekundarschüler gefördert werden. „Ein Spielball braucht Luft und ein Club braucht lebendige Begegnung“, erklärte Sven Lorenz. Einig war man sich demnach in der Hoffnung und Freude auf Präsenzveranstaltungen, denn Begegnungen am Bildschirm seien „zwar effizient, aber sie fördern nicht den Zusammenhalt und ein lebendiges inspirierendes Clubleben“.

Henschel nutzte das Bild von einem Ruderboot, „in dem zur Zeit 34 Plätze besetzt sind und in dem jedes Mitglied seinen Platz und seine Aufgabe hat“, wie es in der Mitteilung heißt. Der gerade freie Platz wurde durch die Aufnahme des Anwalts Christoph Pietzsch besetzt. Dieser habe schon als junger Mensch über die Nachwuchsorganisation „Leos“ Zugang zu den Lions gefunden.

„Unsere Ernährung unter sich verändernden Bedingungen“, dies solle laut Matthias Henschel das Leitmotiv für das neue Clubjahr sein, schreibt Naumann weiter. Die Übergabe der Kinderküche bei der Grundschule Nudersdorf, die Förderung von Projekten zur gesunden Ernährung, der Besuch im Science-Center „Futurea“ sowie gemeinsames Kochen und Genießen passten zu diesem Motto.

Fortgesetzt würden „bewährte Projekte“ wie das Stipendienprogramm an der Gemeinschaftsschule Friedrichstadt und die Förderung von Ferienfreizeiten wird fortgesetzt so der neue Präsident. „Gern wollen die Lions ihre freundschaftliche Kooperation mit dem Wittenberger Rotaryclub fortsetzen.“

Aber als zunächst wichtigste Aufgabe sehen der Club und sein Präsident „die tatkräftige Solidarität mit den Hochwasseropfern“. Hilfe solle gezielt über lokale Lionsclubs in den Gebieten geleistet werden. (mz)