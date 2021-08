Hält das Urteil für Dieb in Wittenberg?

Wittenberg - Zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung verurteilt wurde ein junger Mann am vergangenen Donnerstag vor dem Amtsgericht Dessau-Roßlau. Mit einem Komplizen hatte er wie berichtet am Dienstag voriger Woche in einem Wittenberger Supermarkt Bargeld in vierstelliger Höhe aus dem Kassenbereich gestohlen.

Während der Mittäter entkam, konnte der andere durch einen Mitarbeiter des Supermarktes gestellt und schließlich von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Am Mittwoch stellte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau Haftantrag gegen den Beschuldigten. Ein zuständiger Ermittlungsrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ am folgenden Tag einen Hauptverhandlungshaftbefehl, woraufhin am Donnerstag vor dem zuständigen Amtsgericht die Hauptverhandlung im beschleunigten Verfahren stattfand - mit genanntem Ergebnis.

Wie auf eine Anfrage der MZ Frank Pieper von der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am gestrigen Donnerstag erklärte, war das Urteil zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig. (mz)