Eltern sollen 15 Monate altes Kleinkind in Wittenberg erschlagen haben

Stumpfe Gewalteinwirkung soll im Januar zum Tode eines Kleinkindes in Wittenberg geführt haben. Die Eltern wurden am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

Wittenberg/MZ - Gegen ein junges Elternpaar ist am Dienstag in Wittenberg Haftbefehl erlassen worden. Die 21-jährige Mutter und der 26-jährige Vater, die in Wittenberg leben, werden verdächtigt, ihr 15 Monate altes Kind erschlagen zu haben.

Kind aus Wittenberg im Januar wegen Atemnot im Krankenhaus

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, wurde das Kind am späten Abend des 30. Januar dieses Jahres mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Wittenberg eingeliefert. Laut Mitteilung litt es damals an Atemnot. Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Kleinkind von dort zur weiteren Behandlung in eine Klinik in Halle geflogen. Dort verstarb es in den Morgenstunden.

Ermittlungen der Polizei Halle ergaben stumpfe Gewalteinwirkungen als Todesursache

Die Polizeiinspektion Halle leitete daraufhin ein Todesermittlungsverfahren ein, bei dem Todesursache und -umstände festgestellt werden sollen. Im Zuge der Ermittlungen und rechtsmedizinischen Untersuchungen gab die Staatsanwaltschaft Dessau Roßlau mehrere Gutachten an das Institut für Rechtsmedizin in Auftrag. Das rechtsmedizinische Gutachten ergab nun - rund ein halbes Jahr später - dass stumpfe Gewalteinwirkungen gegen den Kopf des Kindes zu tödlichen Verletzungen geführt hatten. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern nach Behördenangaben noch an.

Richter am Amtsgericht Wittenberg erlässt Haftbefehle wegen des Verdachts auf Totschlag

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Wittenberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun gegen beide Beschuldigte Haftbefehle, die am Mittwoch vollstreckt wurden. Nach Vorführung vor dem Amtsgericht wurden die Haftbefehle durch den Ermittlungsrichter verkündet. Der 26-jährige Mann und Vater des Kindes befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen die 21-jährige Mutter wurde der Haftbefehl unter Auflagen ausgesetzt. Der Verdacht lautet auf Totschlag. Weitere Auskünfte wollte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das laufende Verfahren am Mittwoch nicht geben.