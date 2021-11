Grundschüler in Klieken komponieren eigene Musikstücke - in unter 70 Minuten

Klieken/MZ/AHÜ - Für die 86 Schüler und Schülerinnen der Ein-Stein-Grundschule war der gestrige ein ganz besonderer Donnerstag. Das Lehrerkollegium, um Schulleiterin Anke Heinrich, wartete mit einem Trommel-Workshop auf. Dafür waren extra zwei Musikpädagogen aus der „Trommelwerkstadt“ - einer Musikschule für Drums und Percussions in Weißenfels - angereist.

In erster Linie aber war der Kliekener Nachwuchs selbst gefragt. „Wir üben in kleinen Gruppen einfache Rhythmen ein“, erklärte Benjamin Gerth, „und fügen die am Ende zusammen.“ So entstehe in jeder Klasse - innerhalb von nicht mal 70 Minuten - ein anderes Musikstück. „Die Kinder können in sehr kurzer Zeit gemeinsam etwas schaffen“, beschrieb er den pädagogischen Hintergrund. Dafür standen verschiedene Trommeln zur Verfügung. Neben selbstgebauten Fasstrommeln beispielsweise auch afrikanische Djembe- oder Taiko-Trommeln aus Japan.

Am Ende spielten die Kinder ihre Lieder natürlich auch vor - und spätestens dann, waren alle ein kleiner Teil des Ganzen.