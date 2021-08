Grün-Weiß Piesteritz empfängt Gardelegen

Piesteritz - Ein Vater sollte wissen, was sein Sohn in den sozialen Medien postet. Diese Erfahrung macht jetzt Norbert Scheinert. Der Gardelegener Trainer setzt vor dem Fußball-Verbandsligaspiel in Piesteritz (Anstoß Sonntag, 14 Uhr) zum verbalen Dribbling an. „Etwas Zählbares mitnehmen“, nennt der Coach das Ziel vor dem ersten Gastspiel im Volkspark. Sein Sohn geht da deutlich forscher zu Werke.

Scheinert tippt 2:0-Erfolg

Der Kicker erwartet einen klaren Sieg. 2:0 tippt Florian Scheinert beim Internetportal „fupa“. Das Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr. In den ersten beiden Begegnungen kann eine ordentliche Leistung abgerufen werden. Allerdings stimmen die Ergebnisse nicht. Es steht nur ein Punkt auf der Habenseite. Zuerst wird in Thalheim 0:1 verloren. Die Entscheidung fällt in der vierten Minute der Nachspielzeit. Das Glück fehlt auch bei der Heimpremiere.

Gegen Preussen Magdeburg gibt es nur ein 1:1. Der eingewechselte Michel Bergener rettet kurz vor dem Abpfiff den Zähler für Gardelegen. „Kompliment an die Truppe. Sie hat bis zum Schluss an sich geglaubt und alles getan. Ein Dreier wäre auch verdient gewesen“, meint Trainer Scheinert. „Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Uns fehlt die Effektivität vor dem Tor“, sagt der Trainer im MZ-Gespräch. Personell ist das Team auch durch fünf Neuzugänge gut aufgestellt, betont Scheinert. „Ich habe 22 Spieler. Ein Wechsel ist ohne Qualitätsverlust jederzeit möglich“, sagt der Coach.

Das sieht bei den Gastgebern etwas anders aus. Das Zuschlagen auf dem Transfermarkt ist dem Verein nicht möglich. Die ersten beiden Begegnungen gehen klar - 0:2 gegen Fortuna Magdeburg und 1:5 in Elster - verloren. „Wir lassen uns von diesen Ergebnissen nicht täuschen. Piesteritz ist eine starke Truppe“, sagt Scheinert. Und es gibt doch noch eine Gemeinsamkeit. Beide Teams haben ein Ziel: Klassenerhalt. Und so ist die Partie am Sonntag auch in der frühen Phase der Saison schon ein Sechs-Punkte-Spiel oder sogar ein erstes Endspiel. Das allerdings sieht Carsten Becker deutlich anders.

„Es geht um drei Zähler, und wir wollen gewinnen“, sagt der Trainer, der gemeinsam mit Stefan Neuberg die Verantwortung trägt. Das Duo muss in diesen Tagen auch psychologische Arbeit leisten. „Natürlich sind die Kicker nach dem Saisonstart enttäuscht. Aber wir haben gegen starke Gegner verloren“, so Becker. Trotzdem besteht natürlich Redebedarf. „Wir haben viele konstruktive Gespräche geführt“, so der Trainer. Die personelle Situation bei den Grün-Weißen ist weiter unverändert. Kapitän Florian Freihube befindet sich noch immer in den Flitterwochen, und Christian Zentgraf ist weiterhin verletzt.

Klarste Chancen vergeben

Die bisherige Bilanz gegen Gardelegen ist negativ. In der Statistik ist aber nur eine Partie verzeichnet. Im Vorjahr gewinnt Gardelegen im eigenen Stadion das damalige Aufsteiger-Duell mit 3:1. Das Resultat täuscht. Die Piesteritzer haben zu viele klarste Chancen nicht genutzt und haben deshalb verloren. Die Effektivität vor dem Tor hat den Ausschlag gegeben. In der umkämpften Partie kassiert jedes Team einen Platzverweis.

Michael Müller ist der Torschütze der Piesteritzer. Dagegen hat der Grün-Weiße Jonny Karaschewski keine guten Erinnerungen an Gardelegen. Er hat in der Nachspielzeit die Ampelkarte gesehen. Die Partie verfolgen 503 Zuschauer. Dabei ist auch die Bürgermeisterin. „Wir sind stolz auf euch“, ruft Mandy Schuhmacher ihren Kickern zu. Das Rückspiel wird wegen Corona nicht ausgetragen.

Ebenfalls am Sonntag um 14 Uhr steigt das Spitzenspiel der Verbandsliga im Dessauer Schillerpark. Der Zweite empfängt den Tabellenführer Eintracht Elster. (mz)