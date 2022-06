Grün in Sicht

Jessen/Wittenberg - Wenn die Entwicklung so weiter geht, stehen schon bald zusätzliche Lockerungsschritte bevor. Seit drei Tagen wird im Landkreis Wittenberg der Inzidenzwert von 50 unterschritten. Bleibt das am Wochenende so, könnte Anfang der Woche die Inzidenz-Ampel auf Grün geschaltet werden. Das stellte am Freitag Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) in Aussicht. Er sprach von einer „sehr positiven Entwicklung“. Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht angestiegen gegen Ende der Woche, allerdings lediglich auf einen Wert von 36. Am Freitag mussten fünf Neuinfizierte registriert werden.

