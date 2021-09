Großes Rallye-Fieber in Sachsen

In Grünhain gehen Teams aus dem Kreis an den Start.

Wittenberg - Wenige Wochen nach dem erfolgreichen Auftakt der Schottersaison zur Rallye Kurstadt Bad Schmiedeberg wird am Wochenende im sächsischen Grünhain mit der „Herkommer Kfz-Technik“ Rallye Grünhain das nächste Event gestartet.

Bis auf die Länge von 34 Kilometern präsentiert sich die Rallye in Grünhain dabei als reine Asphaltveranstaltung mit einem völlig anderen Charakter. Insgesamt fünf Wertungsprüfungen, zu denen auch zwei Rundkurse zählen, gilt es von den etwa 80 Teilnehmern zu meistern. In das vielseitige Starterfeld reihen sich die Wittenberger Ronny Broda und Matthias Eben mit ihrem BMW 318is und der Startnummer 43 ein. Nach dem technischen Ausfall in Bad Schmiedeberg haben sich die beiden ins Zeug gelegt, um den Renner wieder zum Laufen zu bringen und hoffen nun in einer mit 20 Fahrzeugen sehr stark besetzten Klasse auf eine erfolgreiche Zielankunft und wertvolle Punkte.

Mit der Startnummer 90 bringt Nick Heilborn vom MSC Bad Schmiedeberg seinen BMW M 3 E36 an den Start. Nach der Thüringen Rallye in Pößneck ist dies sein zweiter Einsatz in diesem Jahr. Er muss sich gegen sieben weitere Starter in seiner Wertungsklasse behaupten.

Der Bad Schmiedeberger Ralf-Joachim Ziegler feiert in Grünhain Premiere beim Start im Histo-Feld. Nach ziemlich genau 30 Jahren geht er das erste Mal wieder aktiv auf die Strecken. Bei der Absicherung der Heimrallyes in Wittenberg und Bad Schmiedeberg ist er bereits seit vielen Jahren als WP-Leiter eine feste Größe und unterstützt auch andere Veranstalter regelmäßig bei der Absicherung der Strecken. Nun hat ihn selbst das Rallye-Fieber wieder gepackt, und er wagt sich mit seinem Wartburg 1.3 ins Getümmel der Gleichmäßigkeitsprüfungen. Er möchte in erster Linie ankommen und natürlich wertvolle Erfahrungen sammeln.

Gestartet wird in Grünhain am Samstag um 12:01 Uhr. Zielankunft ist ab 18.39 Uhr geplant. (mz)