Großaufgebot sucht nach verschwundener Person am Roten See bei Bergwitz

Bergwitz/Uthausen - Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften wurde am Freitagnachmittag und -abend nach einer vermissten Person am Roten See zwischen Bergwitz und Uthausen (Stadt Kemberg, Landkreis Wittenberg) gesucht. Mit Schlauchbooten, zwei Hubschraubern, Tauchern und Rettungsschwimmern wurde ein Seeabschnitt abgesucht, an dem eine Zeugin gesehen haben will, wie eine Person im Wasser verschwand.

Alarmiert wurden die Retter um 16.12 Uhr. Zum Einsatz kamen die DRK-Bereitschaft Wittenberg, der erste und zweite Fachdienst Wasserrettung (also Wasserwacht und DLRG), die Tauchgruppe der Wasserwacht Dessau, die Freiwilligen Feuerwehren aus Kemberg, Uthausen und Bergwitz sowie ein Rettungswagen mit Notarztfahrzeug und zwei Polizei-Streifenwagen. Aus der Luft unterstützten der SAR 87 der Bundeswehr aus Holzdorf und ein Polizeihubschrauber.

Der Einsatz wurde gegen 21 Uhr ergebnislos abgebrochen. Die Hinweise, dass tatsächlich eine Person vermisst wurde, konnten nicht bestätigt werden. (mz)