Nach einem großflächigen Graffiti-Vorfall am Bahnhof Wittenberg hat die Polizei in Dessau-Roßlau zwei Männer mit Farbe auf ihrer Kleidung festgenommen.

Wittenberg/MZ - Farbe hat am Wochenende drei Männer im Zug nach Dessau-Roßlau zu Tatverdächtigen gemacht. Die Polizei ermittelt nun gegen sie.

Graffiti am Bahnhof Wittenberg: Polizei informiert

Am Sonnabend war die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 4.50 Uhr fernmündlich durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über frisch angebrachte, großflächige Graffiti an einem Personenzug am Bahnhof Lutherstadt Wittenberg informiert worden. Der Zug ist anschließend in Richtung Dessau-Roßlau gefahren.

Verdächtige Männer im Zug nach Dessau-Roßlau erkannt

Einsatzkräfte des ortsansässigen Bundespolizeireviers wurden verständigt. Sie fuhren zum Ankunftsgleis der Regionalbahn am Hauptbahnhof Dessau. Unterdessen erhielten sie einen weiteren Anruf von einer Zugbegleiterin, die sich in diesem Zug befand. Diese teilte mit, dass aktuell drei männliche Personen im Zug mitfahren würden, welche in Wittenberg eingestiegen seien und die Farbe an ihrer Kleidung haben.

Ein 18- und ein 23-Jähriger wurden daraufhin nach Zug-Ankunft durch die Beamten kontrolliert. Der dritte Verdächtige war wohl vor Dessau aus dem Zug ausgestiegen.

Farbanhaftungen führen zur Festnahme

Bei den Farbanhaftungen handelte es sich laut Bundespolizei um selbige Farbnuancen, mit denen auch die Graffiti gesprüht wurden. Entsprechend wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Unbenommen davon können weitere finanzielle Regressansprüche der Deutschen Bahn, auf zivilrechtlichem Weg, gestellt werden. Eine Schadensumme, durch die Graffiti von insgesamt circa 30 Quadratmeter Größe, kann aktuell nicht beziffert werden.