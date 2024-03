In Gräfenhainichen wurde ein Busfahrer bespuckt und mehrfach geschlagen.

Gräfenhainichen/MZ - Nach Angaben eines 56-jährigen Busfahrers sowie eines Zeugen beabsichtigte ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Wittenberg, am 14. März um 16.43 Uhr in Gräfenahinichen in einen Bus einzusteigen.

Da er ein hochgradig aggressives Verhalten aufgewiesen haben soll, lehnte der Busfahrer eine Beförderung ab. Daraufhin habe der 21-Jährige den Busfahrer bespuckt und mehrfach mit beiden Fäusten vor die Brust und auf den Rücken geschlagen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Eine medizinische Behandlung wurde vom Geschädigten abgelehnt.