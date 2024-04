Gesellschaft in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ. - Olaf Dähne ist der neue Vorsitzende der Bezirksvereinigung Dessau-Roßlau im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS). In dieser Funktion ist er für die Beratung aller 50 Schiedsleute in den Landkreisen Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld und der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau zuständig. Sie alle sollen Streitigkeiten schlichten und so unnötige Gerichtsverfahren verhindern. Dähne sagt: „Die Bereitschaft, sich zu verständigen, ist geringer geworden.“