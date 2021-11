Gesamtschule im Gartenreich hat neue Verwaltungsleiterin

Oranienbaum/MZ - Die Gesamtschule im Gartenreich (GiG) hat eine neue Verwaltungsleiterin. Seit Anfang Oktober ist Caroline Drefs für ein ganzes Paket an Aufgaben zuständig. Neben Personal- und Rechtsfragen kümmert sie sich um das Marketing, alle kaufmännischen Angelegenheiten sowie die Fördermittelbeantragung und deren Nachweis. „Sie ist die koordinierende Stelle für alles, was nicht mit Unterricht und Schule zu tun hat“, meint Enrico Bansemer vom Vorstand der Genossenschaft.

Der Träger der Oranienbaumer Bildungseinrichtung hatte die Funktion in den vergangenen Sommerferien auf verschiedenen Plattformen ausgeschrieben. Am Ende setzte sich Caroline Drefs, die auf eine enge Zusammenarbeit mit der Schulleitung um Kathleen Uebe baut, gegen sechs Mitbewerberinnen durch. „Sieben ist meine Glückszahl“, freut sich die 31-Jährige und verweist mit einem Lachen darauf, dass sie an einem Monatssiebenten geheiratet hat.

„Tatsächlich sehe ich mich als Projekt-Koordinatorin und eine Art Filter, der entscheidet, bei wem welche Aufgabe landet“, beschreibt die junge Frau aus Sandersdorf-Brehna ihr Tätigkeitsprofil. Gekommen ist sie aus dem Gesundheitszentrum Bitterfeld, wo sie über fünf Jahre hinweg das Finanz-Controlling verantwortete. „Dort hatte ich ein tolles Team“, betont Caroline Drefs. „Aber als ich die Stellenausschreibung sah, war klar, dass ich das probieren muss.“

Caroline Drefs hat sich sofort „sehr wohl gefühlt“

Die Erfahrungen der Verwaltungsarbeit in den pädagogischen Bereich einzubringen, ist aus ihrer Warte „eine einmalige Chance“. Zum einen sei der Lehrerberuf von einigen Familienmitgliedern ergriffen worden und zum anderen habe sie sich im Gespräch mit dem Vorstand sofort „sehr wohl gefühlt“. Gerade in der Vorbereitung des Herbstfestes an der GiG habe ihr „das große Miteinander“ gefallen. „Jeder hier versucht wirklich, das Beste zu geben. Und deswegen kann es nur besser werden.“

Das jede Idee zähle, habe ihr imponiert, verrät Caroline Drefs. Außerdem sei ihr Eindruck, sich wegen der größeren Flexibilität einer freien Schule in „nicht so eng gefahrenen Strukturen“ bewegen zu können. Dass der Vorstand das Bild einer grünen Wiese ins Spiel brachte, habe ihr ebenfalls gefallen. „Ja, wir haben ihr gesagt: Hier ist ein freies Feld. Gestalte es so, wie du möchtest“, bestätigt Susanne Liebmann vom GiG-Vorstand.

„Dass dann im Büro eine Wimpel-Kette hing, die eine einzelne Blume auf einer Wiese zeigte, war vielleicht ein Zufall. Aber ein sehr schöner“, findet die Verwaltungsleiterin, die demnächst involviert sein wird, wenn es um die Neuaufstellung der IT-Technik an der Gesamtschule geht. „Hierzu haben wir Schulbesichtigungen in Magdeburg und Berlin geplant“, kündigt Enrico Bansemer an.

Neue Verwaltungsleiterin kann auch Gebärdensprache

Für die neue Verwaltungsleiterin - durch familiäre Umstände dazu gebracht, die Gebärdensprache zu erlernen - ein weiteres spannendes Feld.

Wobei sie sich auf einem völlig anderen Feld ebenfalls ziemlich gut auskennt. Seit 19 Jahren Fußballerin, hat sie inzwischen bei der SG Union Sandersdorf die sportliche Heimat gefunden. Dort kümmert sie sich in ihrer Freizeit um die kickenden Damen der zweiten Mannschaft. Und dies nicht nur als Übungsleiterin, sondern ganz aktiv im offensiven Mittelfeld. Und wenn das Team aufläuft, trägt Caroline Drefs natürlich das Trikot mit der Rückennummer sieben.