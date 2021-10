Gesamtschule im Gartenreich erhält Sitzkissen - Wie diese beim Lernen helfen sollen

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Optimaler Unterricht fängt beim optimalen Sitzen an. Deshalb kommen in der Gesamtschule im Gartenreich (GiG) ab so sofort Dynair Ballkissen zum Einsatz.

Die Bewegungsdefizite, die immer häufiger zu beobachten sind - und in Zeiten der Pandemie noch zugenommen haben dürften -, erforderten eine Reaktion, um die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen.

Für die Oranienbaumer Bildungseinrichtung gehört dazu, sich aktiv für die Gesunderhaltung des Bewegungsapparates der Kinder zu engagieren. Karin Tschernich-Weiske hatte den Anstoß dazu gegeben. „Aus einem Gespräch hatte ich mitgenommen, dass das Stillsitzen auf harten Stühlen für die Kinder doch immer ein Problem ist“, sagte sie. Den entscheidenden Impuls, eine Spende zu organisieren, lieferte dann ein persönliches Erlebnis: „Nach einer Knie-OP spürte ich, wie so ein Ballkissen Linderung schuf.“

50 Exemplare zur Verfügung

Der Förderverein der Gesamtschule griff den Gedanken Tschernichs, deren Drillinge an der GiG lernen, gern auf und kümmerte sich um die Anschaffung der sattgrünen Ballkissen, die je nach Bedarf mit Luft gefüllt werden können. Insgesamt stehen 50 Exemplare zur Verfügung. „44 für die Klassen 5 und 6. Das restliche halbe Dutzend dient als Reserve, kann aber auch gern von Lehrkräften genutzt werden“, sagte Tina Lange vom Förderverein.

Dessen Mitglieder gewannen darüber hinaus die beiden Physiotherapeuten Ulrike und Patrick Heddrich. Die beiden brachten ihr Expertenwissen ein und erläuterten praxisnah - sehr hilfreich war ein eigens gedrehtes Video -, wie die Kissen ihren Zweck am besten erfüllen. Die Neuanschaffungen sollen einen Beitrag zur körperlichen, ästhetischen und kognitiven Entwicklung leisten.

Durch die Möglichkeit des dynamischen Sitzens sei eine Steigerung der physischen und psychischen Belastbarkeit im Unterricht zu erwarten, hieß es. Die flexiblen Kissen erfordern ein gewisses Ausbalancieren des Körpers.

Dieser Koordinationsprozess gleicht eine starre und passive Sitzhaltung aus. Der Gleichgewichtssinn verbessert sich. „Wichtig ist, die Füße fest auf den Boden zu stellen und sich nicht anzulehnen“, erklärte Ulrike Heddrich ihren jungen Zuhörern in der 6 b.

Die Physiotherapeutin hat die Erfahrung gemacht, dass zunehmend auch sehr junge Menschen über extreme Rückenschmerzen klagen. Durch die überwiegend sitzende Tätigkeit verkümmere die stabilisierende Muskulatur.

Die labile Unterlage helfe, das System von innen heraus zu trainieren. Im Laufe der Anwendung der Ballkissen sollen die Klassen nun überprüfen, ob aus der optimaleren Körperhaltung größere Lernerfolge resultieren.

Erfahrungen sammeln

Parallel sammeln sie Erfahrungen, wie ihr Körper auf An- und Entspannung - die Therapeuten empfehlen eine zehnminütige Nutzung - sowie auf Belastung und Erholung reagiert. „Wir können uns sehr gut vorstellen, dass immer zum Schuljahresbeginn die neuen fünften Klassen mit diesen Hilfsmitteln ausgestattet werden. Das wäre ein tolles Willkommensgeschenk“, sagte Tina Lange.

Sie unterstrich, dass bei der Auswahl des Produkts Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit eine Rolle spielten. So sei der Hersteller ein einheimisches Familienunternehmen in dritter Generation, dessen Ballkissen der Verein Aktion Gesunder Rücken mit einem Gütesiegel ausgestattet habe. Hierfür sei auf Qualitäts- und Sicherheitsstandards viel Wert gelegt worden.

„Und man darf in der aktuellen Situation auch nicht vergessen“, so die Vertreterin des Fördervereins der Gesamtschule, „dass eine einfache Reinigung und Desinfizierbarkeit wichtige Kriterien sind.“