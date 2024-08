In Coswig hat ein Mann mit einer Gasdruckwaffe auf seinen Nachbarn geschossen. Das ist der Grund.

Mann schießt in Coswig mit Gasdruckwaffe auf Nachbarn

In Coswig hat ein Mann mit einer Gasdruckwaffe auf seinen Nachbarn geschossen.

Coswig. - In einer Gartenanlage in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Coswig hat ein 40 Jahre alter Anwohner mit einer Gasschusswaffe auf seinen Nachbarn geschossen. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge war der 40-Jährige von lärmenden Nachbarn genervt. Da er wohl auch Hilferufe gehört habe, wollte er angeblich helfen. Er habe sein Gasdruckgewehr geholt und mit Plastikkugeln auf einen 44 Jahre alten Mann geschossen, den er als Verantwortlichen wahrgenommen habe.

Der 44-Jährige wurde laut Polizei durch die Schüsse leicht verletzt. Die Polizeibeamten stellten das Gasdruckgewehr sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.