Gräfenhainichen/MZ. - Die Stadt Gräfenhainichen ist vor ein paar Tagen wieder um ein gastronomisches Angebot reicher geworden. Im Ortsteil Zschornewitz bleiben die Türen der Gaststätte Platanenhof in der Straße des Friedens nicht länger verschlossen. Schon seit der vergangenen Woche hat das Lokal wieder geöffnet.

Küchenchef mit 15 Jahren Erfahrung

In der Küche wird von nun an Blerdjan Lata, der laut eigenen Angaben bereits seit 15 Jahren Erfahrung in der Gastronomie sammelt, das Kommando führen. Er wolle die Gäste von seinen Kochkünsten überzeugen. Gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern, die sich in erster Linie um den Servicebereich kümmern, werde er das Restaurant führen.

Der Plan sei es, grundsätzlich mediterrane Gerichte anzubieten. Dabei werde laut Karte aber auch allgemein auf Abwechslung Wert gelegt. Neben verschiedenen Pizzen und zum Teil griechisch anmutenden Gerichten stehen aber auch ein paar Schnitzel-Varianten auf der Speisekarte.

Gründliche Renovierung

Bevor das kleine Restaurant eröffnet wurde, seien sowohl die Küche als auch der Gastraum gründlich renoviert worden, sodass das Lokal jetzt in neuem Glanz erstrahlt. Es ist täglich von 11.30 bis 14 Uhr und von 16.30 bis 22 Uhr geöffnet.

Reservierungen sind unter 034953/26 85 2 möglich.