Frühschoppen an neuem Cafe findet früh Zuspruch in Kemberg

Gut besucht war am Sonntag der Flohmarkt am entstehenden Café „Alte Liebe“ in Kemberg.

Kemberg - Dem Vorhaben von Jana Smarsly schien an diesem Sonntag von Anfang an Erfolg beschieden: Schon kurz nach 9 Uhr war der kleine aber feine Flohmarkt am entstehenden Café „Alte Liebe“ am Schützenplatz gut besucht. An zehn Ständen konnten die Gäste auf Trödelsuche gehen. Zudem gab es sehr viele Kuchensorten, Bratwurst und Getränke, denn Jana Smarsly hatte einen Flohmarkt mit Frühschoppen angekündigt. Der romantische Hof am so genannten Hexenhäuschen, einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus, lud dafür zum Verweilen ein und auch das Wetter spielte mit.

Smarsly möchte nach Möglichkeit noch im Herbst ihr Café „Alte Liebe“ eröffnen (die MZ berichtete). Seit anderthalb Jahren wird an dem Gebäude schon gebaut, aber es ist noch ein Anbau nötig, der erst im Rohbau steht. Die Aktion am Sonntag sollte auf das Vorhaben aufmerksam machen. Die Trödel-Anbieter und Smarsly zeigten sich schon früh sehr zu frieden mit der Resonanz, und da kamen noch immer mehr Besucher auf den Hof.