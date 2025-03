Das Frühlingserwachen lockt Tausende nach Wörlitz. Was es Besonderes gibt.

Frühlingserwachen in Wörlitz lockt zahlreiche Besucher in das Gartenreich

Fürst Franz (Jörg Herrmann) und Fürstin Luise (Ellen Naumann) sprechen zum Frühlingserwachen in Wörlitz traditionell zu den Untertanen.

Das Frühlingserwachen in Wörlitz zogt am Wochenende wieder tausende Besucher in die Parkstadt. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen, die den Namen frühlingshaft auch wirklich verdienen, startete der traditionelle Umzug vom Eichenkranz beginnend mit etwas Verspätung. Denn bis kurz vor elf Uhr zog sich die Schlange der ankommenden Autos noch gefühlt bis nach Vockerode. Dies war dem verschärften Sicherheitskonzept geschuldet. Die Innenstadt war abgeriegelt, der Weg zum Großparkplatz die einzige Zuwegung.