v.l.n.r. Maxi, Hanna und Chiara haben am Bahnhof iangefangen mit Müll sammeln und waren dann weiter am Anger unterwegs.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Außerordentlich zufrieden zeigen sich die Veranstalter des Bad Schmiedeberger Frühjahrsputzes mit der Resonanz auf das Projekt. Eingeladen worden war am vergangenen Samstagvormittag zu einem so genannten Saubermachtag.

In einer ersten Bilanz sagt Ronald Dorczok vom Verein „weil es besser geht“: „Eine mega Aktion.“ Weit über 30 Menschen verschiedenen Alters haben sich nach seinen Worten beteiligt. „Mit dem Hänger, dem Auto, dem Fahrrad, auf der Gassirunde und zu Fuß.“

Eingesammelt wurde allerlei Unrat: beispielsweise Teppiche, Glasflaschen, Plastiktüten unbekannten Inhalts. Eine Frau habe auf ihrem „Kontrollgang“ mit dem Fahrrad viel Müll am Wegesrand entdeckt. Sie sprach kurzerhand einen Herrn mit Auto und Hänger bei der Grünschnittannahme an und beide fuhren anschließend los, um den Unrat abzuholen. Der bereitgestellte Container sei am Ende des Putztages jedenfalls gut gefüllt gewesen.

Reinigungsarbeiten gab es im Rahmen der Aktion nach Angaben des Vereins in Bad Schmiedeberg, Reinharz, Meuro, Sackwitz, Großwig, Korgau, Patzschwig, zudem am Vitriol- und am Kuhteich. Der Heimat- und Traditionsverein Reinharz habe überdies die Haltestellen im Ort mit Hochdruck auf Hochglanz gebracht, Grünanlagen gereinigt, Straßen gekehrt.

Ein besonderer Dank wird auch den Jungs und den Betreuern vom Haus Eisenhammer ausgesprochen. Sie waren im Birkenwäldchen an der Kurpromenade unterwegs und fanden dort zahlreiche Flaschen. Ebenfalls beim Saubermachtag engagiert haben sich laut Dorczok Schüler der zehnten Klassen der Bad Schmiedeberger Sekundarschule. Sie nahmen sich unter anderem der Flächen rund um die Bushaltestelle am Anger an. Dorczok sagt: „Ein starkes Signal. Danke. Und vielleicht eine gute Idee auch für die nächsten Zehnten.“