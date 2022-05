17-jährige Wittenbergerin gräbt für ihre Forschung auch tief in der eigenen Familiengeschichte und wird dafür vom Bundespräsidenten ausgezeichnet.

Wittenberg - Anne Grabo hat nie Zeit. Die Woche ist voll: Schule, Radtraining, Rennen und immer neue Aufgaben. „Ich habe ständig Projekte“, sagt die 17-Jährige aus dem Wittenberger Ortsteil Weddin. „Ich fange zu viel gleichzeitig an und werde nicht fertig.“ Oft wird sie es aber doch und bei einem Projekt der letzten Zeit ging es plötzlich auch um ihre Familie. Die Schülerin hat analysiert, was die Internationalen Friedensfahrten in der DDR bedeuteten - und damit einen ersten Preis beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gewonnen. Die Schülerin ist die einzige Erstplatzierte aus den neuen Bundesländern.