Fleißige Bäcker in dem BSZ in Wittenberg.

Gebacken für einen guten Zweck wurde am Dienstag im Berufsschulzentrum in Wittenberg. Die Aktion des Fördervereins, an der neben anderen Awo-Geschäftsführerin Corinna Reinecke, Landrat Christian Tylsch und der Chef der Arbeitsagentur Torsten Narr teilnahmen, kommt in diesem Jahr der Awo, insbesondere dem Frauenhaus und der Reinsdorfer Tagesgruppe zugute.