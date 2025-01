Eine 40 Jahre alte Frau ist in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages in Wittenberg von einer Rakete im Gesicht getroffen worden. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zu den Tätern.

Wittenberg. - Am 1. Januar ist eine 40 Jahre alte Frau gegen 0.10 Uhr in der Juristenstraße in Höhe des Arsenalplatzes in Wittenberg mit einer Silvesterrakete angeschossen worden. Dabei erlitt sie laut Polizei Verletzungen im Gesicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen sei die Rakete von einer Gruppe Jugendlicher gezündet worden.

Auch Pärchen in Wittenberg mit Rakete beschossen

Etwa eine Stunde später wurde laut Zeugenangaben aus der gleichen Jugendgruppe heraus ein unbekanntes Pärchen beschossen, so die Polizei.

Dabei habe die Rakete das Pärchen nur knapp verfehlt. Eine männliche Person aus der Gruppe entschuldigte sich daraufhin den Angaben nach bei dem Pärchen. Die Polizei habe nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Das betroffene Paar sowie weitere Zeugen, die möglicherweise in Besitz von Foto- oder Videoaufnahmen zur Tatzeit vom Tatort sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03491/4690 bei der Polizei zu melden.