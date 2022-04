Frau aus Wittenberg wegen zweifachen Betruges verurteilt

Wittenbergerin wird wegen Betruges in zwei Fällen verurteilt.

Wittenberg/MZ - Wegen Betruges in zwei Fällen ist eine Wittenbergerin vor dem Wittenberger Amtsgericht verurteilt worden. Sie muss eine Geldstrafe in Höhe von 75 Tagessätzen zu je 15 Euro zahlen, also insgesamt 1.125 Euro.