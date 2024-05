Wie die Kundgebung und die Demonstration von Fridays for Future in Wittenberg verliefen.

Forderung nach mehr Klimaschutz auch in Wittenberg

Demonstration am Marktplatz

Fridays for Future-Demo am Wittenberger Markt

Wittenberg/MZ/mac. - Für eine starke Demokratie und mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz haben am gestrigen Freitag zwischen 30 und 40 überwiegend junge Menschen in Wittenberg demonstriert.

Sie folgten einer Einladung von Fridays for Future, versammelten sich am Markt und zogen mit Transparenten und Fahnen durch die Stadt. Dass es nicht ganz leicht sei, in Wittenberg viele Menschen zu mobilisieren, sagte die Studentin Thea Keller. „Nichts machen ist aber auch keine Option“.

Fridays for Future gibt es in der Lutherstadt seit März 2019. Zeitweise ist es sehr ruhig geworden, inzwischen sei aber wieder mehr Zuspruch zu konstatieren: „Wir treffen uns auch regelmäßig.“ Thea Keller verwies unter anderem auf Bedrohungen durch Temperaturanstieg, Trockenheit und Artensterben. „Die Lebensgrundlagen werden zerstört, aber Veränderung ist möglich. Europa muss mit gutem Beispiel vorangehen.“