Fleischerei in Bergwitz hat Wurstautomaten neben dem Geschäft aufgestellt - Wie der funktioniert und welchen Nutzen er bringt

Metzgereiprodukte auf Knopfdruck - und das an sieben Tagen die Woche. In Bergwitz ist das kein Problem.

Fleischer Holger Freigang hat eine Kiste dabei. Darin befinden sich Wurstwaren und Metzgerprodukte, die er selbst in Bergwitz herstellt. Mehrmals täglich wird der Wurstautomat befüllt.

Bergwitz/MZ - Wer kennt es nicht: Da hat sich spontan für den Abend Besuch angekündigt, doch der Supermarkt hat bereits geschlossen und auch der Kühlschrank ist leer. Und nun? Tiefkühlfleisch von der Tankstelle? Das geht doch besser! Zum Beispiel frischer Grillwurst aus dem Wurstautomaten. So ein Automat steht seit kurzem in Bergwitz neben der dortigen Fleischerei Freigang. Bestückt wird das Gerät jeden Tag frisch mit knackiger Bratwurst, magerer Leberwurst, saftigem Bierschinken und auch Eier- und Fleischsalat. „Das stellen wir alles selbst her“, sagt Chef Holger Freigang, der jeden Tag ab etwa drei Uhr in der Fleischerei mit der Produktion beginnt.