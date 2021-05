Feuerwerk der Verstöße in Coswig

Wegen Pyrotechnik und Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen gab es Ärger in Coswig.

Coswig - Am Donnerstag gegen 23.15 Uhr brannten am Rudolf-Breitscheid-Platz in Coswig mehrere Personen unzulässig Pyrotechnik ab. Vor Ort wurden zwei Frauen, drei Männer und ein Jugendlicher festgestellt.

Wegen dem Abbrennen der Pyrotechnik und den Verstößen gegen die Corona-Regeln wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da ein 41-jähriger und ein 46-jähriger Coswiger zudem keine bzw. falsche Angaben zu ihrer Identität machten, leiteten die Polizeibeamten weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (mz/red)