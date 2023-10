Die Wittenberger Stadtwerke fordern in die Rothemarkstraße die Feuerwehr an. Grund ist Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus.

In der Rothemarkstraße 112 war am Mittwochabend Gas ausgetreten.

Wittenberg/MZ/cus - Wegen eines Gasaustritts in einem Mehrfamilienhaus in der Rothemarkstraße in Piesteritz sind am Mittwoch gegen 16.45 Uhr Kameraden der Wittenberger Hauptwache, aus Apollensdorf, Pratau und Wittenberg-West alarmiert worden.