In Wittenberg hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Brand bricht in Mehrfamilienhaus aus - Stoff vor Wohnungstür in Flammen

In Wittenberg hat es in einem Haus gebrannt.

Wittenberg. - In einem Mehrfamilienhaus in der Braunsdorfer Straße in Wittenberg ist am späten Sonntagabend ein Brand ausgebrochen.

Das Feuer wurde den Angaben nach von der Feuerwehr schnell gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen sei vor einer Wohnungstür Stoff in Brand geraten.

Personen seien bei dem Feuer nicht verletzt worden. Durch das Feuer wurden Teile einer Tür sowie der Hausflurboden beschädigt, heißt es. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.