Festnahme nach Betäubungsmittelfund bei Mann im Bahnhof Wittenberg

In den Abendstunden des 3.10.2021 kontrollierte die Polizei im Bahnhof Wittenberg einen Mann, der in einem ICE reiste.

Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner Sachen fanden die Beamten zahlreiche Betäubungsmittel, welche sie beschlagnahmten.

Wie die Polizei mitteilt, führte der 36-jährige Bayer insgesamt etwa 400 Gramm betäubungsmittelähnliche Substanzen in verschiedenen Formen mit sich. Zudem wurden weitere Gegenstände gefunden, welche darauf hindeuten, dass der Verdächtige mit den Rauschmitteln handelt.

Der Beschuldigte wurde von den Beamten vorläufig festgenommen.

Am Montag, 4.10.2021, wurde Haftantrag gegen den Beschuldigten gestellt. Nach Vorführung beim zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Wittenberg verkündete dieser einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Der 36-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.