Ein Mann ist tot auf dem Campingplatz des Hive-Festivals in Ferropolis in Gräfenhainichen gefunden worden. Nun wurde die Leiche untersucht.

Ferropolis in Gräfenhainichen

Auf dem Campingplatz des Hive-Festivals in Ferropolis in Gräfenhainichen wurde eine Männerleiche gefunden.

Gräfenhainichen/DUR. - Nach dem Fund einer Männerleiche am frühen Montagmorgen auf dem Campingplatz des Hive-Festivals in Ferropolis in Gräfenhainichen liegen nun die Obduktionsergebnisse vor, wie die Polizei mitteilt.

Lesen Sie auch: Leiche nach Hive-Festival auf Ferropolis-Campingplatz gefunden - Mann lag tot vor Zelt

Demnach wurde der 37 Jahre alte Tote am Dienstag im rechtsmedizinischen Institut in Halle einer Leichenschau unterzogen. Dabei sollen sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden als Todesursache ergeben haben.

Lesen Sie auch: Warum das Aus fürs Melt kam und wie es in Ferropolis weitergeht

Über den Grund oder die Umstände des Todes machte die Polizei bislang keine Angaben. Wie die Staatsanwaltschaft auf MZ-Nachfrage informiert, seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. "Eine chemisch-toxikologische Untersuchung dauert noch an", sagt Frank Pieper, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Mittwoch.