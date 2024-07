Die Polizei in Wittenberg warnt vor einem falschen Mitarbeiter der Stadtwerke und gibt eine Täterbeschreibung heraus.

Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter in Wittenberg unterwegs - So sieht der Täter aus

Die Polizei in Wittenberg sucht einen falschen Stadtwerke-Mitarbeiter.

Wittenberg/DUR. - Am Mittwoch hat ein falscher Mitarbeiter der Stadtwerke gegen 15 Uhr bei einem älteren Ehepaar in Wittenberg geklingelt. Dabei zeigte er laut Polizei auch eine Visitenkarte an der Tür.

Der Mann habe den beiden erzählt, dass es kaputte Wasserrohre in der Umgebung gebe und sie das Wasser abdrehen müssten. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem vermeintlichen Mitarbeiter, dass die Eheleute mehrere Minuten im Bad blieben, so die Polizei.

Dies sei dem Ehemann schließlich merkwürdig vorgekommen und er habe den Mitarbeiter der Tür verwiesen. Anschließend rief er laut Polizei bei den Stadtwerken an, wo ihm mitgeteilt wurde, dass es keine kaputten Wasserrohre gibt und somit keine Mitarbeiter diesbezüglich unterwegs sind. Erst danach stellte das Ehepaar das Fehlen einer weißen Schatulle mit Schmuck fest, heißt es weiter.

Der Täter wurde von den Geschädigten wie folgt beschrieben:

circa 180 bis 185 Zentimeter groß

kräftige Statur

kurze, grau melierte Haare

bekleidet mit einer hellen Hose und einer hellen Weste

Die Polizei rät, in jedem Fall bei Zweifeln und unangekündigten Gesprächen bei den entsprechenden Firmen anzurufen und sich zu vergewissern, dass es echte Mitarbeiter sind. Dazu solle niemals die Telefonnummer genutzt werden, die von dem oder den Tätern vorgegeben werde.