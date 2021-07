Fahrzeug in Wittenberg in Stadtgraben gerollt

Wittenberg - Eigenen Angaben zufolge stellte ein 50-jähriger Renault-Fahrer am Dienstagmorgen um 9.35 Uhr sein Fahrzeug auf einen Hof in der Wallstraße in Wittenberg. Als er es gegen 9.50 Uhr wieder nutzen wollte, stand dieser nicht mehr vor Ort.

Bei der Absuche des Nahbereiches fand er das Fahrzeug im dortigen Stadtgraben. Eine eigenständige Bergung war nicht möglich. Der nicht mehr fahrbereite Renault wurde durch Einsatzkräfte der Wittenberger Feuerwehr geborgen und durch ein Abschleppunternehmen vom Ort weggebracht.

Am PKW entstand augenscheinlich Totalschaden. Ob das Gewässer verunreinigt wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. An den Anpflanzungen der Stadt Wittenberg entstand Sachschaden. Offensichtlich war das Fahrzeug nicht gegen ein Wegrollen gesichert. (mz/red)