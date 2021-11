Fahrradfreundlich in Oranienbaum

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Oranienbaum-Wörlitz ist jetzt Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) Sachsen-Anhalt. Nachdem Bürgermeister Maik Strömer (CDU) den Stadtrat bereits im August über diese Möglichkeit informiert hatte, sprach sich das Gremium auf seiner Sitzung am Dienstagabend (die MZ berichtete) im Gemeindezentrum von Vockerode einstimmig für die Mitgliedschaft aus. Bereits in der vorigen Woche gab es Strömer zufolge ein Treffen der AGFK, bei dem der Aufnahme der Stadt Oranienbaum-Wörlitz zugestimmt wurde. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 300 Euro.

Dafür, so heißt es in der Beschlussvorlage, profitiert Oranienbaum-Wörlitz von den Erfahrungen und dem Wissen der anderen beteiligten Kommunen. Die Stadt erhalte eine Lobby für die Vermarktung ihrer Ziele in der Weiterentwicklung des Radtourismus. Als weitere Vorzüge werden unter anderem die Nutzung von in der AGFK entwickelten Kampagnen benannt. Zudem bietet die AGFK ihren Mitgliedskommunen ihre Mitwirkung bei der Verbesserung der Förder- und Finanzierungsregelungen an. Aber „nicht nur Fördermöglichkeiten sind ein Vorteil, sondern auch die Vernetzung“, wenn es etwa um den Bau von Radwegen gehe, betonte Strömer im Stadtrat.

Gegründet wurde die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt 2019, inzwischen gehören ihr mehr als 70 Kommunen an, darunter auch Wittenberg. Im September konnte dort im Stadtzentrum eine Ladesäule für E-Bikes eingerichtet werden, an der wie berichtet für jeweils acht E-Bikes gleichzeitig Strom getankt werden kann. Auch diese Säule ist ein Projekt der AGFK, deren Vorsitzender Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) ist. In Wittenberg sowie in Aken wurden bereits Radzählanlagen getestet. Damit können Verkehrsströme gemessen werden. Die Anlagen können von Mitgliedskommunen kostenfrei ausgeliehen werden.

Mehr Informationen gibt es hier: www.agfk-sachsen-anhalt.de