Erster Titel für die Wittenberger Saints

Griebo/MZ/ahü - Die U 15-Flagfootballer vom Grieboer Sportplatz sichern sich am vergangenen Wochenende einen Platz im Football-Almanach der Wittenberg Saints. Erstmals gewinnt ein Team des Vereins einen Titel. Nach insgesamt 24 Spielen weisen die Saints einen Rekord von 19 Siegen und fünf Niederlagen auf und gewinnen die Jugendflagliga Thüringen/Sachsen-Anhalt. „Das ist ein großer Höhepunkt unserer Vereinsgeschichte“, versucht Vereinschef Christian Gossmann den Erfolg des Nachwuchsteams gebührend zu würdigen, „denn das war ja kein One-Hit-Wonder. Hier spiegelt sich die konstante Trainingsarbeit und die sportliche Ausbildung in einem Titel wider. Wir haben eine Meisterschaft eingefahren. Das waren 24 Spiele.“

Erfolge in Erfurt und Jena

Mit den Erfurt Indigos, den Jena Hanfrieds und den Burgenlandkreis Underdogs hatten es die Saints in dieser Saison mit drei Kontrahenten zu tun. An vier verschiedenen Turniertagen spielten die Teams je zwei Mal gegen jeden. In Erfurt und Jena sichern sich die Nachwuchs-Saints dabei jeweils sogar den Turniersieg. In Teuchern, der Heimat der Burgenlandkreis Underdogs und am vergangenen Sonnabend in Belleben, im Salzlandkreis bei Könnern, bei dem die Saints als Gastgeber agieren, müssen sie sich ihren stärksten Kontrahenten aus Jena geschlagen geben und enden nur auf dem zweiten Platz. Auf dem Sportplatz in Griebo konnte im Übrigen aufgrund von Baumaßnahmen zeitnah nicht gespielt werden. Das Kingdom der Saints erhält derzeit eine Flutlichtanlage, die die Trainingsbedingungen für alle Teams erheblich verbessern wird. Die Jena Hanfrieds können insgesamt aber nur einen 18:6-Rekord aufweisen und müssen sich daher mit der silbernen Medaille begnügen.

Die Leistung der Thüringer möchten die Verantwortlichen der Saints allerdings keineswegs schmälern. „Die direkten Vergleiche mit den Hanfrieds waren immer die spannendsten Spiele“, betont Gossmann, der sich als Gesamtverantwortlicher für Jugendarbeit auch als Headcoach bei der U 15 engagiert. Dabei erinnert er sich als erstes an das Rückspiel in Erfurt. Als die Saints das Spiel nur wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff noch drehen können, obwohl sie zwischenzeitlich schon mit drei Touchdowns zurück liegen. „Dieser Sieg hat dann den Weg frei gemacht zum ersten Turniersieg“, so Gossmann. Ein weiterer Gänsehautmoment war seiner Meinung nach das Rückspiel in Teuchern. „Da hatten wir bei nur noch zwei Minuten auf der Uhr den Ball und brauchten einen Touchdown, um den Turniersieg klar zu machen.“ Dann hatte eine Interception mit anschließendem Touchdown dieses Ziel aber zunichte gemacht. „Für den Sieg im Spiel hatte es trotzdem gereicht“, so Gossmann, „aber nicht für den Turniersieg.“

Beste Defensive der Liga

Football wird bekanntermaßen gern in Statistiken gegossen, und auch die Flagfootballer der Saints können zum Teil beeindruckende Zahlen vorlegen. Allem voran bestätigen sie die wohl älteste Weisheit des nordamerikanischen Sports: Die Offensive gewinnt Spiele und die Defensive gewinnt Meisterschaften. Die Defensive der Wittenberg Saints erlaubt ihren Gegnern im Verlauf der gesamten Saison die wenigsten Yards und lässt mit 262 Punkten das Wenigste zu.

Das Grieboer Team stellt die beste Defence der Liga. Insbesondere zeichnet sich der Grieboer Abwehrchef Lukas Renneberg aus. Dem 13-jährigen Safety (S) gelingen 19 Interceptions, von denen er elf zum sofortigen Touchdown zurückläuft. Die Offence um Quarterback Kristina Voigt erweist sich mit insgesamt 671 Punkten als zweitbeste Offensive. Allerdings ist das Laufspiel der U 15 im Vergleich zum Kontrahenten Feld bestechend gut. Der elfjährige Simon Voigt dominiert mit seinen Laufstatistiken die gesamte Liga. Mit 1.018 Yards und zwölf Touchdowns deklassiert er die Anwärter aller anderen Teams.